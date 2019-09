Kanye West stelt zijn nieuwe album dan toch voor bij show in Detroit Redactie

28 september 2019

11u30

Bron: ANP 0 Celebrities Het nieuwe album dat Kanye West vrijdag in eerste instantie uitstelde, werd gisteren toch gepresenteerd. De rapper trad vrijdagavond namelijk op in het Fox Theatre in Detroit met zijn ‘Jesus Is King: A Kanye West Experience’. Toevallig dezelfde titel als die van zijn nieuwe album. Kim Kardashian, de vrouw van de artiest, meldt dat het album zondag uitkomt.

Tickets waren gratis, maar wat er precies ging gebeuren was op voorhand niet duidelijk. Kanye West was al even in Detroit omdat hij er vrijdag een van zijn inmiddels befaamde Sunday Service-concerten gaf. De nieuwe tweede show begon om 20 uur. Fans die een kaartje wisten te bemachtigen mochten binnen niet filmen. Mobiele telefoons, smartwatches en andere apparatuur waarmee kan worden gefilmd, waren verboden.

Naar de datum van vrijdag was reikhalzend uitgekeken omdat er volgens geruchten eindelijk nieuwe muziek zou verschijnen van Kanye. Zijn vrouw Kim Kardashian retweette eerder deze week nog een berichtje waarin stond “nog twee dagen”. Kanye stelde de release van een nieuw album eerder tweemaal uit. Kanye liet zijn fans in Detroit al luisteren naar de nieuwe muziek, de rest van de wereld moet wachten tot zondag om de nummers te beluisteren. Dat bevestigde zijn vrouw.