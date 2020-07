Kanye West stelt zich kandidaat voor presidentsverkiezingen VS IB

05 juli 2020

05u22

Bron: Belga 2 Celebrities Rapper Kanye West heeft op Twitter aangekondigd dat hij kandidaat is voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen later dit jaar. Het is niet de eerste keer dat hij die ambitie kenbaar maakt, al leek hij eerder te mikken op de verkiezingen van 2024. Maar in zijn tweet gebruikt hij nu de hashtag #2020VISION.

"We moeten nu de belofte van Amerika waarmaken door God te vertrouwen, onze visie te verenigen en aan onze toekomst te bouwen", klonk het niet toevallig op Independence Day.

West is populair, niet alleen met zijn muziek maar bijvoorbeeld ook met zijn kledinglijn. Of zijn politieke ambities even succesvol zullen zijn, valt te betwijfelen. Op Twitter wordt alvast erg lacherig gedaan over zijn aankondiging. Met uitzondering van Tesla-topman Elon Musk, die zegt "hem volledig te steunen".

Of West zijn kandidatuur serieus meent, is niet duidelijk. De Amerikaanse presidentsverkiezingen vinden al binnen vier maanden plaats, maar volgens persagentschap Reuters is de deadline voor onafhankelijke kandidaten in veel staten nog niet verstreken.

In het verleden toonde West zich nog een uitgesproken fan van huidig president Donald Trump.

You have my full support! Elon Musk(@ elonmusk) link