Kanye West spendeert 73.000 euro aan deze foto van Whitney Houstons badkamer vol drugs: "Mensen moeten dit zien" MVO

25 mei 2018

15u21 4 Celebrities Kanye West koos een wel erg schokkende foto uit voor de cover van een nieuw album. Hij moest er dan ook meer dan 37.000 euro voor neertellen. Het beeld toont voor het eerst de met drugs gevulde badkamer van zangeres Whitney Houston, die enkele jaren later op diezelfde plaats overleed.

"Mensen moeten dit zien", is de simpele verklaring die West voor zijn keuze geeft. Op de foto zien we een drugspijp, wit poeder, alcohol en een lepel. Allemaal spullen die Houston in haar badkamer had liggen toen die op de gevoelige plaat werd vastgelegd door één van haar bezorgde familieleden. De foto dateert van 2006, enkele jaren voor Houston stierf. De 'I Will Always Love You'-zangeres was namelijk al enkele jaren verslaafd aan cocaïne voor ze in 2012 levenloos in een badkuip werd teruggevonden. Ook toen werden sporen van drugs in haar systeem gevonden.

West kocht de foto niet voor zichzelf. Hij wilde het beeldmateriaal voor de cover van 'Daytona', een album van Pusha T, een artiest die getekend heeft bij zijn platenlabel.

Pusha T had aanvankelijk een andere afbeelding voor zijn album klaarstaan, waar hij meer dan tevreden mee was. Toen West met het dure alternatief op de proppen kwam, zei de artiest resoluut dat hij niet voor de foto wilde betalen. "Hij belde me op in het midden van de nacht", klinkt het. "Hij zei: 'Dit is wat mensen moeten zien bij deze muziek. Als jij het niet wil betalen, doe ik het wel!'" West hoestte dan maar zelf het geld op, omdat hij zo overtuigd was van zijn keuze.

De familie van Houston heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Kanye deelde de afgewerkte cover ondertussen al op Twitter.

album 1 PUSHA T DAYTONA dropping 2mrw pic.twitter.com/M1UPvax5fa KANYE WEST(@ kanyewest) link