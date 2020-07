Kanye West scoort maar 2 procent in peilingen voor verkiezingen MVO

14 juli 2020

Als het aan de Amerikaanse kiezers ligt wordt rapper Kanye West (43) geen president. Dat blijkt uit cijfers van de peilingen die maandag door Political Polls op Twitter bekend zijn gemaakt.

In de jongste cijfers zou de rapper, als hij zich daadwerkelijk ook officieel kandidaat zou stellen, maar 2 procent van de stemmen krijgen. Ook Jo Jorgensen van de Libertarische Partij zou op dat percentage stemmen kunnen rekenen. Howie Hawkins van de Groene Partij krijgt 1 procent van de stemmen. De zittende republikeinse president Donald Trump zou het nu met 39 procent van de stemmen afleggen tegen de democraat Joe Biden, die 48 procent van de stemmen zou krijgen.

Kanye maakte op 4 juli bekend dat hij met zijn Birthday Party mee zou doen met de presidentsverkiezingen later dit jaar. De Amerikaanse presidentsverkiezingen vinden al over een paar maanden plaats, maar onafhankelijke kandidaten kunnen zich in theorie nog wel melden. In enkele cruciale staten is die deadline al wel verstreken, maar dat lijkt Kanye niet te deren.