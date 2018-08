Kanye West schiet terug: "Ik was niet sprakeloos bij Jimmy Kimmel" MVO

12 augustus 2018

10u12

Bron: ANP 0 Celebrities Kanye West ontkent dat hij niet wist wat hij moest zeggen toen hij afgelopen week een lastige vraag over president Donald Trump kreeg op de bank bij Jimmy Kimmel Live!. De rapper zet dat hij simpelweg de kans niet kreeg om te antwoorden.

"Bij Jimmy Kimmel hebben we een leuke dialoog gevoerd. Ik lees dat ik sprakeloos was door een vraag. Laat me de clickbait ophelderen. Ik was niet sprakeloos. Ik kreeg de kans niet om de vraag te beantwoorden", twittert Kanye. "De vraag was zo belangrijk dat ik de tijd nam om na te denken. En toen gingen we opeens naar het reclameblok. Dat interview toonde sterke persoonlijkheden met verschillende meningen die een beschaafd gesprek voerden."

West verdedigde zijn steun aan Trump tegenover Kimmel. "Als muzikant en Afro-Amerikaan probeerde iedereen om me heen mijn kandidaat voor mij te kiezen. Ze zeiden dat ik er niet voor kon uitkomen dat ik voor Trump ben", vertelde de rapper, die stelt dat het idee heerst dat "zwarten alleen Democraten kunnen zijn". Op de stelling 'Donald Trump geeft om zwarte mensen' bleef een reactie van Kanye echter uit, waardoor Kimmel zich genoodzaakt zag om over te schakelen naar het reclameblok.