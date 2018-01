Kanye West rapte voor stervend meisje KDL

11u09

Bron: DailyMail 0 EPA Celebrities Kanye West heeft zijn goed hart laten zien. De Amerikaanse rapper heeft vlak voor de dood van een meisje dat aan kanker leed voor haar gerapt.

Toen de 40 jaar oude rapper Kanye West vorige week te horen kreeg dat een erg jonge fan van hem het niet goed stelde, besloot hij haar te contacteren via FaceTime. De twee spraken een tijdje met elkaar en toen het meisje in kwestie haar idool vroeg of hij haar favoriete nummer, 'I Love Kanye', voor haar wilde rappen, twijfelde Kanye geen moment. Het meisje was dolgelukkig.

Het gesprek bleef geheim tot een vrouw op Twitter het nieuws plots bekendmaakte en Kanye en zijn vrouw Kim Kardashian prees omdat ze niet 'uitpakten' met het nieuws. De vrouw liet ook weten dat het meisje enkele dagen geleden overleed. 'Ik heb zoveel respect voor Kanye. Hij maakte haar zo gelukkig tijdens haar laatste momenten', schrijf ze nog.

We are praying for her family. 🙏🏽 https://t.co/pjEUhPboFb Kim Kardashian West(@ KimKardashian) link