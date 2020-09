Kanye West plast op zijn Grammy Award en wordt tijdelijk geblokkeerd door Twitter: “De muziekindustrie is een modern slavenschip” MVO/BDB

17 september 2020

08u05

Bron: DailyMail/TMZ 4 Celebrities Kanye West (43) heeft nog maar pas een schandaal achter de rug, maar dat lijkt hem niet te deren. In een nieuwe video trekt hij alweer de aandacht door op één van zijn eigen Grammy Awards te plassen. Daarmee wil hij de werking van de muziekwereld aanklagen. Ook deelt hij de contactgegevens van een journalist van het zakenblad van Forbes, wat hem een tijdelijke blokkering op Twitter oplevert.



De meeste artiesten bezitten de rechten op hun eigen muziek namelijk niet. Die zogenaamde ‘masters’ liggen bij grote bedrijven, zoals Sony en Universal in het geval van Kanye. “Ik maak geen muziek meer tot ik mijn eigen ‘masters’ in handen heb.” De rechten waar hij het over heeft zijn waarschijnlijk een paar honderd miljoen euro waard. Ter vergelijking: Kanye’s grote rivale Taylor Swift was razend kwaad toen de rechten op haar muziek voor 250 miljoen euro verkocht werden aan Scooter Brown, in plaats van aan haarzelf.

Dat ene standpunt heeft Kanye dan toch met haar gemeen: ze vinden dat artiesten de kans moeten krijgen om de rechten op hun eigen muziek te bezitten. Die rechten worden meestal meteen weggeschonken wanneer ze hun eerste contract tekenen. “De muziekindustrie is net een modern slavenschip, en ik ben de nieuwe Mozes”, liet hij zich ontsnappen in een interview. “We zijn eraan gewend geraakt dat we niet krijgen wat we verdienen. Maar ik weiger om me daar nog langer bij neer te leggen.”

Tijdelijke blokkering

Wat later deelt West ook het telefoonnummer van een journalist van het zakentijdschrift Forbes, omdat hij de man een “blanke overheerser” vindt. Die tweet wordt snel verwijderd door het socialemediaplatform omdat de inhoud persoonlijke info bevatte. Niet veel later wordt West ook tijdelijk de toegang tot Twitter ontzegd. Dat deelt basketbalspeler Rick Fox met de buitenwereld. “M’n vriend Kanye wil dat jullie weten dat hij twaalf uur van Twitter gegooid is”, tweet hij.

My friend @kanyewest wants you all to know that he was kicked off of @Twitter for 12 hours Rick Fox(@ RickFox) link

Huwelijkscrisis

Kanye kwam pas nog in opspraak omdat hij zich kandidaat stelt voor de nakende Amerikaanse presidentsverkiezingen. Tijdens zijn eerste campagne-event sprak hij enkel kwaad over zijn echtgenote, Kim Kardashian. Hij beschuldigde haar van overspel. De rapper weigerde wekenlang om haar te zien. Volgens zijn familie was dat te wijten aan een onbehandelde bipolaire stoornis. “Zo lang Kanye zelf niet geholpen wil worden staan wij machteloos”, reageerde Kim toen. Intussen zouden de twee hun ruzie weer hebben bijgelegd, al zou al dat drama wél één van de redenen zijn dat ‘Keeping Up With The Kardashians’, de populaire realityshow van Kims familie, wordt opgedoekt.