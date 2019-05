Kanye West over ruzie met Drake: “Ik mag zijn naam niet vermelden” SD

27 mei 2019

09u03

Bron: Metro UK 0 Celebrities Rapper Kanye West (41) is de eerste gast in het nieuwe seizoen van ‘David Letterman’s My Next Guest Needs No Introduction’ en had daar opvallend nieuws te melden over zijn ruzie met collega Drake (32).

“Een artiest die ik niet zal noemen, want ik mag hem of zijn familieleden niet vermelden ... Wel, we hadden vorig jaar een kleine ruzie”, klonk het in de eerste aflevering van ‘David Letterman’s My Next Guest Needs No Introduction’, dat vanaf 31 mei op Netflix te zien zal zijn. Hoewel hij Drake niet bij naam noemt, mogen we er wel vanuit gaan dat het over de Canadese rapper gaat, want West vervolgt: “Hij heeft deze tekst waar ik van houd die zegt: ‘Ik vertelde mijn verhaal en schreef geschiedenis’: hij schreef zijn verhaal en schreef geschiedenis. Dat doen we: we vertellen ons verhaal en dan ontwikkelen luisteraars daar een band mee.” Hij voegt eraan toe: “Ik heb een vriend die me vertelde dat mijn kracht mijn invloed is. En ik zei dat mijn kracht mijn vermogen is om niet beïnvloed te worden.” De tekst die West aanhaalt, komt uit het nummer ‘Hotline Bling’ van Drake.

Het is niet echt duidelijk of West om legale redenen geen vermelding mag maken van Drake, of dat hij zichzelf die regel oplegt. Wat wel duidelijk is, is dat de twee rappers vorig jaar behoorlijk wat ruzie maakten. Zo liet Kanye West zich helemaal gaan op Twitter en vroeg hij dat Drake zich zou excuseren nadat die Kim Kardashian, West’s echtgenote, gaan volgen was op sociale media. Hij maakte zich ook kwaad omdat Drake in het nummer ‘In My Feelings' zou verwijzen naar een affaire met Kim en daar nooit echt duidelijkheid over gaf. Drake zou dan weer op het nummer ‘SICKOMODE' van Travis Scott uitgehaald hebben naar West, die een andere rapper (Pusha T) over Drake’s geheime zoon verteld zou hebben. Op dit moment lijkt het stof echter weer gaan liggen tussen de twee rappers.