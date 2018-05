Kanye West onderging een liposuctie en raakte verslaafd aan pijnstillers, vertelt hij in live-interview MVO

02 mei 2018

07u21

Kanye West blijft de gemoederen bezig houden. Is het niet zijn dagelijkse Twitter-tirade, dan is het wel ander nieuws aan het front. Ditmaal heeft de rapper tijdens een bezoek aan TMZ Live laten weten dat hij na een liposuctie behandeling in 2016 verslaafd raakte aan de voorgeschreven pijnstillers die hij tot zich moest nemen tijdens zijn herstel. Daarna stapelde de ellende zich alleen maar op, aldus Kanye.

"Ik ging vlak daarna op tournee, waardoor ik geen andere keus had dan doorgaan. Ik nam steeds meer pijnstillers, omdat de wonden nog niet goed genezen waren." De reden waarom Kanye een liposuctie deed, is omdat hij bang was dat 'iedereen hem een dikzak zou noemen'. Hij was als de dood dat mensen hem zouden vergelijken met zijn zwager Rob Kardashian, die de afgelopen jaren behoorlijk wat kilo's aankwam en flink werd 'ge-bodyshamed' op social media.

Kanye bekende ook dat hij 'volledig uit zijn plaat was' toen hij Donald Trump in 2016 ontmoette, destijds nog president-kandidaat. Hij vindt dat er in het algemeen 'veel te makkelijk veel te zware medicijnen worden uitgeschreven, waardoor mensen verslaafd raken'.