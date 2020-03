Kanye West onder vuur na gelekt telefoongesprek met Taylor Swift: “Hij heeft al die tijd gelogen” BDB

21 maart 2020

15u27

Bron: ANP 0 Celebrities De langlopende ruzie tussen Kanye West (42) en Taylor Swift (30) is opnieuw opgelaaid. Op sociale media is een telefoongesprek gelekt waaruit blijkt dat de zangeres niet op de hoogte was van het feit dat de rapper haar een bitch zou noemen in z’n single ‘Famous’. Kanye krijgt het op Twitter nu flink te verduren.

De vete tussen de zangeres en de rapper begon op de MTV Video Music Awards in 2009. Tijdens de show bestormde Kanye het podium toen Taylor de prijs voor ‘Female Video of the Year’ in ontvangst nam. Hij pakte de microfoon van haar af en verkondigde dat Beyoncé het beeldje had moeten winnen.

Sindsdien is de sfeer tussen de twee gespannen. En die verbeterde er niet op toen Kanye over de superster rapte in z’n song ‘Famous’ in 2016. “Ik denk dat Taylor en ik misschien nog steeds seks zouden kunnen hebben. Waarom? Omdat ik die bitch beroemd hebt gemaakt”, zong hij. Toen het nummer uitkwam, zei Taylor dat ze niet op de hoogte was van de tekst. Volgens de rapper klopte dat niet. Kim Kardashian nam het op voor haar echtgenoot en deelde het telefoongesprek waarop de zangeres met de lyrics lijkt in te stemmen. Taylor kreeg vervolgens een stortvloed aan haatreacties van Kanye-fans over zich heen.

#KanyeIsOverParty

Nu blijkt het verhaal toch anders in elkaar te zitten. Op vrijdag dook het volledige telefoongesprek van 25 minuten op. In deze nieuwe versie is de zangeres juist huiverig over het nummer en vraagt ze of het 'gemeen' wordt. Kanye verzekert haar dat dit niet zo is en deelt een andere tekst dan de uiteindelijke lyrics van ‘Famous’. De zangeres zegt dat ze erover moet nadenken en vraagt of ze het resultaat eerst mag horen voordat ze haar toestemming geeft.

Op Twitter uiten mensen nu massaal hun ongenoegen over de leugens van Kim en Kanye en het feit dat Taylor destijds zo veel kritiek heeft gekregen over de kwestie. Zo zijn #KanyeWestIsOverParty, #KanyeIsOverParty en #TaylorToldTheTruth trending. Geen van de drie heeft nog gereageerd op het nieuwe gelekte telefoongesprek.

