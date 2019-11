Kanye West noemt zichzelf “grootste artiest die God ooit heeft gemaakt” SDE

18 november 2019

08u32

Bron: ANP 0 Celebrities Kanye West (42) noemde zichzelf zondag “de grootste artiest die God ooit heeft gemaakt” tijdens een dienst in de megakerk van televisieprediker Joel Osteen (56). De rapper, die onlangs een gospelalbum uitbracht, kwam even langs bij de Texaanse kerk om te praten over zijn religieuze ontwikkeling.

"Ik weet dat God me al tijden tot zich roept en de duivel me probeert af te leiden," zei Kanye West tijdens de dienst. De rapper beweerde ook dat hij niet meer dezelfde persoon is sinds hij God heeft toegelaten in zijn leven. "Elke keer dat ik opsta, teken ik een lijn in het zand en zeg ik: 'ik ben hier in dienst van God en geen wapen kan tegen mij gebruikt worden’." Zijn vrouw Kim Kardashian en dochter North moedigden hem aan vanuit het publiek. De artiest trad later in de avond op met zijn speciale Sunday Service-set.

Eerder gaf Kanye al aan geen seculiere muziek meer te willen maken. Ook liet hij weten zijn naam te willen veranderen in Christian Genius Billionaire Kanye West als hij meedoet aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020.