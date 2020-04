Kanye West niet blij met status van miljardair: “Ik ben drie keer meer waard” SDE

26 april 2020

11u00

Bron: Page Six 1 Celebrities Goed nieuws voor rapper Kanye West (42). Volgens het toonaangevende magazine Forbes heeft hij eindelijk de status van miljardair bereikt. Alleen: Kanye zelf is het daar niet mee eens.

Forbes schat het nettovermogen van Kanye West op 1,3 miljard dollar (zo’n 1,2 miljard euro). Maar de rapper is het daar niet mee eens en diende z'n beklag in bij het magazine. Dat laat schrijver Zack O’Malley Greenburg weten. “Het is geen miljard. Het is 3,3 miljard (zo’n 3 miljard euro), aangezien niemand bij Forbes weet hoe ze moeten tellen", sms’te Kanye naar verluidt.

De oorspronkelijke berekening kwam er al op vraag van Kanye zelf. Die kon niet geloven dat hij niet was opgenomen in de lijst van miljardairs die Forbes jaarlijks uitbrengt. Schoonzusje Kylie Jenner staat wel al enkele jaren in die lijst. Dus droeg hij zijn team op om het magazine inzage te geven in zijn financiën. Helaas was de uitkomst van het onderzoek van Forbes dus niet echt naar z'n zin.

Het magazine zelf houdt vol dat hun berekeningen juist zijn. Daarvoor gebruiken ze trouwens een regel die bedacht is door president Trump, een van Kanye’s helden. “Al jarenlang heeft Forbes een informele ‘Trump-regel’", laat Greenberg weten. “Neem wat de toenmalige toekomstige president beweerd dat hij waard is, deel dat door drie en begin vanaf daar te verfijnen.”

