Kanye West mag 'legendarische' pornofilm maken

MVO

11 augustus 2018

17u10 0 Celebrities Kanye West mag zich naast rapper, producer, ondernemer en mode-ontwerper binnenkort mogelijk ook regisseur noemen. De rapper is namelijk gevraagd een pornofilm te regisseren, nadat hij op de Amerikaanse televisie zijn liefde voor erotische films uitsprak.

Daags nadat Kanye in het populaire Jimmy Kimmel Live! vertelde over zijn voorliefde voor de pornofilms van Blacked kreeg de rapper een brief van Greg Lansky, volgens TMZ de Steven Spielberg van de porno. "Ik wil je persoonlijk bedanken voor het noemen van Blacked.com in Jimmy Kimmel Live!. Het was een eer dat je wees op ons werk en de getalenteerde kunstenaars waarmee we samenwerken roemde", schreef Lansky.

Lansky, onder meer eigenaar van Blacked.com, nodigde Kanye uit eens plaats te nemen in de regisseursstoel. "Beschouw deze brief als een uitnodiging om een legendarische pornofilm te regisseren. Dit is een geweldige kans om de kloof tussen 18+ entertainment en mainstream entertainment te dichten!" Lansky belooft Kanye "volledige artistieke vrijheid" en heeft zelfs al een paar pornoactrices gevonden die graag met de rapper willen samenwerken.

Niet alleen Lansky ondernam actie na de openhartige opmerkingen van Kanye, die live op televisie zei vooral te genieten van porno met blanke vrouwen en zwarte mannen. "Want dat is ook mijn realiteit." Pornhub, dat ook door de rapper werd genoemd, wil ervoor zorgen dat Kanye nooit zonder erotische films zit. De site bood hem een levenslang gratis abonnement aan op hun premium streamingdienst.