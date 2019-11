Kanye West maakt Bijbelse opera SDE

Bron: ANP 0 Celebrities Kanye West (42) heeft weer een nieuw project gevonden dat zijn religieuze hart sneller doet kloppen. De zelfverklaarde “grootste artiest die God ooit heeft gemaakt” komt met een eigen Bijbelse opera, zo kondigde hij aan op Twitter.

De productie heet ‘Nebuchadnezzar: A Kanye West Opera’ en is op 24 november te zien in de Hollywood Bowl in Los Angeles. De show wordt geregisseerd door Vanessa Beecroft. Kanye’s Sunday Service-koor zorgt voor de muziek. De opera gaat over koning Nebukadnezar II van Babylon (605-562 voor Christus) die voorkomt in het Bijbelse boek ‘Daniël’.

Het christelijke geloof van Kanye voert de laatste maanden de boventoon in zijn carrière. Zo organiseert de rapper zijn eigen kerkdienst Sunday Service, bracht hij vorige maand zijn religieuze plaat ‘Jesus is King’ uit en was hij zondag te gast in de kerk van Joel Osteen. De man van Kim Kardashian zei daarnaast geen seculaire muziek meer te willen maken en zijn naam te willen veranderen in Christian Genius Billionaire Kanye West als hij meedoet aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020.

