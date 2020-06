Kanye West maakt betaalbare Yeezy-kledinglijn met Gap LOV

26 juni 2020

19u39

Bron: Belga 0 Celebrities Kanye West (43) gaat kleding ontwerpen voor de Amerikaanse kledingketen Gap. De collectie kreeg de naam ‘Yeezy Gap’ mee. De rapper is niet aan z’n proefstuk toe als designer, en fans reageren alvast enthousiast.

De eerste kledingstukken van Yeezy moeten volgend jaar in de Gap-winkels liggen. Het zou gaan om meerdere collecties, voor mannen, vrouwen en kinderen. Die moeten door deze samenwerking vooral betaalbaar worden, want West heeft zelf al een Yeezy-kledinglijn, maar die valt in het premium segment. Kanye ontwerpt ook schoenen voor Adidas. De overeenkomst met het Duitse sportmerk loopt tot 2026. Vorig jaar zou er voor zo’n 1,3 miljard dollar (circa 1,16 miljard euro) aan Yeezy-schoenen zijn verkocht.

Beleggers reageerden tevreden op de aankondiging en zetten het aandeel Gap ruim 30 procent hoger. Gap heeft al enige jaren te kampen met teruglopende verkoopcijfers en bereikt moeilijker jongeren. Afgelopen kwartaal had het bedrijf te lijden onder winkelsluitingen als gevolg van de coronapandemie en zag het de omzet met de helft dalen. De komst van de populaire rapper is dus goed nieuws voor het bedrijf.

