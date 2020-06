Kanye West maakt animatieserie met Kid Cudi LOV

29 juni 2020

07u19

Bron: ANP 0 Celebrities Kid Cudi (36) heeft fans alvast een voorproefje gegeven van de nieuwe animatieserie die hij samen met Kanye West (43) maakt. De rapper deelde op Twitter de eerste trailer van ‘Kids See Ghosts’, naar hun gezamenlijke album uit 2018.

Kanye spreekt in de serie de stem in van een beer die zijn fans vast bekend voorkomt. Het dier was namelijk ook te zien op de hoes van zijn eerste drie albums: ‘The College Dropout’, ‘Late Registration’ en ‘Graduation’. Kid Cudi is te horen als het personage Kid Fox.

Een vervolg op het album ‘Kids See Ghosts’ lijkt ook een feit. Kid Cudi vertelde vorig jaar dat Kanye hem al had gevraagd voor de volgende. Het is nog niet bekend wanneer de animatieserie verschijnt, maar de rapper belooft in zijn tweet dat het er snel aankomt.