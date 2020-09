Kanye West legt uit: “Ik moést Taylor Swift onderbreken van God” SDE

02 september 2020

13u35 6 Celebrities Het is ondertussen al elf jaar geleden dat Kanye West (43) de overwinningsspeech van Taylor Swift (30) op de VMA’s een halt toeriep omdat hij vond dat Beyoncé (38) had moeten winnen. Maar de rapper wijst de verantwoordelijkheid voor het gebeurde nu fijntjes af in een nieuwe podcast.

“Kijk, God geeft me alle informatie", legt Kanye West uit in de podcast van acteur en komiek Nick Cannon. “Als God niet had gewild dat ik het podium op zou rennen en zou zeggen dat Beyoncé eigenlijk de beste videoclip had gemaakt, dan had Hij me niet op de eerste rij gezet. Dan had ik achteraan in de zaal gezeten.”

Hij vervolgt: “Dan was dit ook niet de eerste award geweest. Het was bovendien een belachelijk idee, want ik had nog nooit van Taylor gehoord en ‘Single Ladies’ is echt een van de beste video’s aller tijden." Dat hij die avond dronken zou zijn geweest na het drinken van een fles cognac op de rode loper, vindt hij onzin. “Ik dronk alleen maar cognac omdat ik niet naar de show wilde gaan, het was opgezet spel."

Abortus

In de podcast vertelt Kanye nog eens over het moment waarop hij en echtgenote Kim Kardashian twijfelden om hun eerste kindje, North, te laten aborteren. Dat verhaal deed hij al eens huilend op z'n eerste presidentsrally, al viel dat niet bij iedereen in goede aarde - nog in het minst bij z'n familie. Zo beweerde de rapper dat z'n eigen vader de zwangerschap had willen afbreken, zodat Kanye nooit geboren zou zijn. “Ik heb met m'n vader gepraat, en hij heeft me m'n excuses laten aanbieden omdat ik het hier publiekelijk over had. Hij zei ook dat de cultuur rond abortussen mensen leert dat een kind geen echte ziel is. Maar het was mijn vrouw die zei: ‘Dit is een ziel.' En het enge was: ze had de pillen al in haar hand - je weet wel, je neemt ze in en de volgende ochtend is de baby weg.”

Kanye is vooral blij dat ze uiteindelijk besloten om de baby toch te houden, geeft hij toe. “Familie is echt de sleutel”, vertelt hij. “De sleutel tot onze vrienden en familie, tot onze collega’s, tot onze stad, onze staat, ons land en de wereld. De mensheid heeft familie nodig", besluit de rapper.

Sunday Services

Tot slot heeft Kanye het ook nog over z’n kerkdiensten, de zogeheten Sunday Services. Die zouden in 2019 zo’n 50 miljoen dollar (41,7 miljoen euro) hebben gekost. Volgens de rapper ging er vooral veel geld zitten in het organiseren van de opera die uit zijn diensten voortkwam en in de reiskosten. Zo zou hij 120 man hebben meegenomen toen hij zijn inmiddels beroemde Sunday Service op Jamaica hield. De muzikant stelt in het gesprek dat hij het geld kan missen omdat hij niets meer hoeft uit te geven aan de marketing van zijn kledingmerk. “De Yeezy’s verkopen zichzelf, dus in plaats van grof geld betalen voor reclame, heb ik in de kerk geïnvesteerd, ik heb geïnvesteerd in het verspreiden van gospel.”

De rapper deelt ook een nieuw plan dat hij heeft: hij is van plan alle paparazzibureaus te kopen. “Dat idee heb ik al langer, ik spring in de auto bij een paparazzo en ik huur ‘m zelf in. Ik weet dat ze het nu moeilijk hebben met covid. Ik heb werk voor ze. Ik koop alle paparazzibedrijven, zodat ik zelf de foto’s kan uitkiezen.”

