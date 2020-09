Kanye West krijgt injecties in hand door overmatig smartphonegebruik JVE

09 september 2020

06u24

Bron: ANP 0 Celebrities Kanye West (43) moet het voorlopig rustig aan doen met zijn smartphone. De zanger liet via Twitter weten verdovende injecties in zijn hand te hebben gekregen, nadat op een röntgenfoto bleek dat hij zijn telefoon te veel gebruikt heeft en daardoor last kreeg van zijn hand.

De 43-jarige West, die nog steeds voor het Amerikaanse presidentschap zegt te gaan, liet in een tweede tweet weten dat de injecties prima werken. "Ik heb cortisone en lidocaïne gekregen en dat doet meteen z'n werk. Dit is nou moderne medicatie”, schrijft hij.

Kanye's bericht kwam twintig minuten nadat zijn vrouw Kim Kardashian eerder via sociale media ander nieuws bekendmaakte. Ze liet weten dat er na veertien jaar een einde komt aan de populaire realityshow Keeping Up With The Kardashians.

Lees ook:

Het einde van een tijdperk: Kardashians stoppen na 20 seizoenen met hun realityshow

Advocaten, een privéjet en een ‘spiritueel adviseur’: Kanye West gaf al 7 miljoen dollar uit aan (falende) presidentscampagne