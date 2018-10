Kanye West kijkt doodleuk naar basketwedstrijd in Limburg (en gaat daarna een hapje eten in Genk) MMM

31 oktober 2018

Niemand minder dan Kanye West dook vanavond op in Limburg. Tijdens een wedstrijd van het Amerikaanse JBA USA Team tegen Hubo Limburg United Academy kwam de miljonair na het derde kwartier plots binnenwandelen. De zaal ging uit zijn dak.

West was blijkbaar in het land. De echtgenoot van Kim Kardashian zette zich naast JBA-stichter LaVar Ball en keek het vierde kwartier mee uit. De twee zijn vrienden.

Dat West naar de match zou komen kijken, werd in de wandelgangen gefluisterd, maar toen hij bij aanvang niet opdaagde, meende iedereen dat het maar om een kwakkel ging. Tot de rapper toch binnenstapte.

De JBA-competitie bestaat uit acht ploegen en de 10 beste spelers toeren momenteel door Europa. Eén van de spelers is LaMelo Ball, de zoon van de oprichter. Sporthal Lakerveld zat afgeladen vol met 1.200 toeschouwers.

Later op de avond werd Kanye West nog gespot in restaurant ‘Olive’ in Genk, waar hij nog een hapje at.

Wanneer je een basketmatch gaat kijken in Limburg en Kanye West binnen komt 😱 pic.twitter.com/BbbPWnKIsu Glenn-Scott(@ GlennScottP) link