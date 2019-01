Kanye West is weer op dreef en klaagt platenlabels aan TDS

27 januari 2019

08u26

Bron: ANP 0 Celebrities Kanye West heeft twee zaken tegen platenlabels aangespannen. Dat melden Amerikaanse media. De ene zaak loopt tegen Roc-A-Fella Records, de ander tegen EMI. De rapper zegt dat hij nog geld krijgt.

Het is onbekend hoe veel geld West van beide partijen verlangt. Uit rechtbankdocumenten die in handen zijn van onder meer People Magazine blijkt dat het gaat om een contractdispuut over wie de rechten van de muziek in bezit heeft.

De actie tegen Roc-A-Fella Records is pikant. Rapper Jay-Z was een van de oprichters van het label, al heeft hij het momenteel niet meer in bezit. Waar West en Jay-Z eerst vrienden waren, zouden ze elkaar nu niet kunnen luchten of zien. Jay-Z zou zich met name ergeren aan de steun die West aan president Trump geeft.