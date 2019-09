Kanye West interviewt vrouw Kim: “Ben je geobsedeerd door geld?” SDE

03 september 2019

21u29

Bron: Vogue Arabia
In het laatste nummer van Vogue Arabia legt muzikant Kanye West (42) zijn echtgenote, realityster Kim Kardashian (38), het vuur aan de schenen. De twee hebben het onder meer over beroemdheid, geld en hun allereerste ontmoeting.

Beroemdheid is verslavend, merkt Kanye West op. En hij wil graag weten wat zijn vrouw, Kim Kardashian, daarover denkt. “Ik ben het met je eens dat beroemdheid verslavend kan zijn”, geeft Kim toe. “Het duurde lang voor ik erkende hoe verloren je je kunt voelen wanneer je er te veel focus op legt. Mensen vragen me vaak: ‘Geld of beroemdheid?’ Mijn focus lag altijd op succes, en met het succes kwam geld. Op dit moment maak ik me geen zorgen meer over beroemdheid, maar had je me die vraag 10 jaar geleden gesteld, dan had ik waarschijnlijk gezegd dat beroemdheid en geld even belangrijk waren. Mijn focus is behoorlijk veranderd.”

“Van beroemdheid naar geld?” wil Kanye daarop weten. En Kim blijkt behoorlijk openhartig: “Geld was altijd het doel, maar ik was geobsedeerd door beroemdheid, echt gênant geobsedeerd", geeft ze toe. “Ik heb de grappigste verhalen van 15 à 20 jaar geleden en ik schaam me niet om ze te vertellen omdat ik toen jonger was en dat was wie ik toen was.” Al wil ze ook niet gezegd hebben dat ze nu geobsedeerd is door geld, zoals haar echtgenoot vraagt. “Mijn doelen waren zoveel lager dan wat ik ondertussen bereikt heb. Nu heb ik meer dan waar ik ooit van had kunnen dromen, en kan ik zeggen dat beroemdheid niet belangrijk is voor me. Maar ik erken en waardeer wel dat beroemdheid me mijn grootste platform gegeven heeft.”

Eerste ontmoeting

Verder wil Kanye ook weten wat zijn vrouw dacht toen ze hem voor het eerst ontmoette. “Dat was voordat je je eerste album uitbracht”, herinnert Kim zich. “Je was toen nog gekend als muziekproducent. Ik was erg verlegen. Jij dacht dat ik de assistente van Brandy was, maar dat klopte niet. En sinds jij dat zei, denkt iedereen dat ik haar assistente was. Ik was haar vriend en styliste", lacht Kim. “Ik dacht dat je aantrekkelijk, vriendelijk, erg charmant, grappig en krachtig was - ik was zo onder de indruk van je, maar tegelijkertijd was ik ook verlegen, stil en een beetje nerveus, om eerlijk te zijn.”