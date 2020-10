Kanye West in eerste campagnevideo: “We zullen een volk worden zoals God dat gewild heeft” MVO

13 oktober 2020

08u31 0 Celebrities Hoewel het zo goed als zeker is dat hij de verkiezingen niet zal winnen, is Kanye West (43) nog steeds campagne aan het voeren om Amerikaans president te worden. Hij neemt het op tegen Donald Trump en Joe Biden. In zijn eerste campagnevideo heeft hij het over het belang van geloof in de Verenigde Staten.

“Wat is het lot van Amerika?”, vraagt Kanye zich luidop af in zijn video. “Wat is het beste voor onze natie, voor onze mensen? Wat is échte gerechtigheid? We moeten antwoorden zoeken op al die vragen, samen als één volk.”

“We zullen onze toewijding aan ons geloof opnieuw versterken”, gaat hij verder. “In onze grondwet noemt men dat godsdienstvrijheid. Als we bidden zal ons geloof hersteld worden. We moeten niet alleen trouw zijn aan God, maar ook aan elkaar. We moeten elkaar helpen en aanmoedigen. We moeten ons geloof nastreven, wetende dat we het juiste aan het doen zijn en dat we de juiste doelen voor ogen hebben. We zullen een sterker land creëren door sterkere familie’s te creëren. Door ons tot het geloof te keren zullen wij een volk worden zoals God dat gewild heeft.”

Hij sluit zijn boodschap af met “I am Kanye West and I approve this message”. Veel kans maakt hij echter niet, gezien hij slechts in 12 staten op het stembiljet zal staan als presidentskandidaat. In de andere 38 staten moet hij rekenen op fans die zijn naam zelf op het stembiljet schrijven.

