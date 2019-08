Kanye West in de clinch met boze buren: politie moet ter plaatse komen TDS

21 augustus 2019

09u43

Bron: ANP 0 Celebrities De buren van Kanye West (42) klagen al een tijdje over de koepels die de rapper in zijn achtertuin heeft laten bouwen. En nu is zelfs de politie ingeschakeld om de geluidsoverlast als gevolg van bouwwerkzaamheden een halt toe te roepen, weet TMZ.

Op het landgoed van Kanye is afgelopen zaterdag en zondag twaalf uur lang doorgewerkt door bouwvakkers. Dit terwijl Wests thuisstad Calabasas in het weekend alleen werkzaamheden op zaterdag toestaat tussen 08.00 en 17.00 uur. Op zondag mag je dus helemaal niet bouwen in de gemeente. De rapper had maling aan deze regels waarop buren de politie inschakelden. Na een bezoekje van agenten werden de werkzaamheden stilgelegd.

Begin deze maand kreeg Kanye al bezoek van de gemeente na klachten van omwonenden over de vier gigantische koepels. De 42-jarige artiest en modeontwerper bleek niet de juiste vergunningen te hebben. Hij kreeg de keus de juiste papieren aan te vragen of de gebouwen te slopen. Hij lijkt ervoor gekozen te hebben om de boel neer te halen. Vandaar ook de voortdurende geluidsoverlast.

De echtgenoot van Kim Kardashian bedacht de sciencefictionkoepels speciaal voor minderbedeelden en noemde ze ‘de huizen van de toekomst’. Als het aan de rapper ligt worden dergelijke woongemeenschappen overal in de wereld gebouwd.