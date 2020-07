Kanye West houdt eerste campagnebijeenkomst TDS

19 juli 2020

08u12

Bron: ANP 0 Celebrities Kanye West (43) houdt zondag zijn eerste campagnebijeenkomst voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij kondigde zaterdag aan dat hij een bijeenkomst houdt in North Charleston in de staat South Carolina, aldus Amerikaanse media.

De bijeenkomst is alleen voor mensen die zich registreren en hen wordt gevraagd een mondkapje te dragen. West kondigde twee weken gekleden aan dat hij een gooi wilde doen naar het presidentschap van de VS. Een adviseur meldde daarna dat de artiest zich had bedacht maar dat is niet zo.

In een peiling kwam naar voren dat de steun voor zijn kandidatuur minimaal was. De partij van West wordt BDY genoemd. Die afkorting zou staan voor Birthday Party (Verjaardagspartij). Kanye maakte op 4 juli bekend dat hij met zijn Birthday Party mee zou doen met de presidentsverkiezingen later dit jaar. De Amerikaanse presidentsverkiezingen vinden al over een paar maanden plaats, maar onafhankelijke kandidaten kunnen zich in theorie nog wel melden. In enkele cruciale staten is die deadline al wel verstreken, maar dat lijkt Kanye niet te deren.

LEES OOK:

Kanye West scoort maar 2 procent in peilingen voor verkiezingen

Caitlyn Jenner wil Kanye’s vicepresident worden