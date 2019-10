Kanye West geeft niet op: “Er komt een dag dat ik president ben!” TDS

25 oktober 2019

08u15

Bron: ANP 0 Celebrities Kanye West (42) steekt zijn wens om ooit intrek te nemen in het Witte Huis niet onder stoelen of banken. West liet de afgelopen jaren meerdere malen optekenen dat hij zichzelf als toekomstig president van de Verenigde Staten ziet en benadrukte dat nogmaals in het interview dat hij had met Apple Music-radiozender Beats 1.

Kanye, een fervent aanhanger van Donald Trump, zei: “Er komt een dag dat ik de president ben en dan zal ik elke oprichter herinneren die niet de capaciteit had om te begrijpen wat we cultureel aan het doen zijn.” Op welke oprichters de zanger daarmee precies doelde werd niet duidelijk, maar verderop in het gesprek noemde hij wel de namen van Facebook-baas Mark Zuckerberg en Twitter-baas Jack Dorsey.

West onthulde tijdens het interview ook nog dat hij na de dood van zijn moeder in 2007 kampte met een seksverslaving. “Sommige mensen verliezen zichzelf in drugs en ik verloor me in seks.” Volgens Kanye werd zijn verslaving van jongs af aan gevoed door het blad Playboy, wat voor hem de deuren opende naar pornografie. “Het heeft invloed gehad op elke keuze die ik heb gemaakt van mijn 5e jaar tot aan nu.” Naar eigen zeggen is West nu ‘genezen’ van zijn verslaving.