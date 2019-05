Kanye West geeft eerste grote interview over bipolaire stoornis: “Ik heb dan het idee dat de overheid mij afluistert via een chip in mijn hoofd” KD

28 mei 2019

16u47

Bron: ANP 0 Celebrities Kanye West (41) heeft zich voor het eerst uitgebreid uitgelaten over zijn bipolaire stoornis. De rapper hoopt met het interview met David Letterman, voor de Netflix-serie ‘My Next Guest Needs No Introduction’, het stigma rond de stoornis te verminderen.

De populaire rapper, die veelvuldig in het nieuws komt vanwege zijn opmerkelijke uitspraken, werd twee jaar geleden gediagnosticeerd. Sindsdien slikt hij dagelijks medicatie. "Als je niet elke dag medicijnen gebruikt om je stabiel te houden, is er een kans dat je zo'n uitschieter krijgt. Die kunnen zo intens zijn dat je naar het ziekenhuis moet", zegt hij, volgens Entertainment Tonight, in het interview dat vanaf vrijdag te zien is op de streamingsdienst.

Tijdens dergelijke aanvallen wordt Kanye ook paranoïde. "Iedereen - voor mij dan, want anderen hebben andere ervaringen - is dan een acteur. Alles is een samenzwering en je hebt het idee dat de overheid chips in je hoofd heeft geplaatst en dat je wordt afgeluisterd. Dat zijn allemaal dingen die je dan voelt.” Hij hoopt dan ook dat ziekenhuizen mensen met psychische problemen anders gaan behandelen. "Ze geven je handboeien, pompen je vol met medicijnen, leggen je op bed en scheiden je van iedereen die je kent. Ik ben heel blij dat ik dat ook heb ervaren zodat ik daar iets aan kan veranderen. Als je in een dergelijke staat verkeert, heb je iemand nodig die je vertrouwt. Het is gemeen en primitief om er zo mee om te gaan."

Door te praten over zijn ervaringen hoopt Kanye dat ook anderen dat doen. "Het is een gezondheidsprobleem waar een groot stigma op rust en mensen mogen er alles over zeggen en je discrimineren. Het is net als een gekneusde enkel, maar dan heb je gekneusde hersenen. Als iemand een gekneusde enkel heeft, ga je hem ook niet forceren om meer te doen. Met ons doen mensen juist van alles waardoor het alleen maar erger wordt."

De rapper denkt wel dat je als gevierd artiest ook "een beetje gek" moet zijn. "Als je gekke ideeën wilt hebben, op gekke podia wilt staan, gekke muziek wilt maken en op een gekke manier wilt denken dan is de kans groot dat je ook een gek persoon bent.”