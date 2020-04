Kanye West geeft drankprobleem toe: “Ik stond ‘s morgens op en greep naar vodka” TDS

16 april 2020

11u10

Bron: GQ MAGAZINE 0 Celebrities Kanye West (42) heeft zich voor het eerst publiekelijk uitgelaten over zijn strijd tegen alcoholmisbruik. In een interview met mannenblad GQ Magazine geeft de rapper toe dat hij ‘s ochtends meermaals naar vodka greep, voordat hij zich realiseerde dat hij moest stoppen. West bekent in het gesprek ook wat hem er precies toe dreef de drank op te geven.

“Op een ochtend zat ik op kantoor te werken aan de nieuwe collectie (van zijn modelabel Yeezy, red.) en er stond vodka in de koelkast”, aldus de man van Kim Kardashian in het blad. “Ik wilde opstaan en wat pakken, voor het drankje dat ik overdag altijd maakte. Maar ineens dacht ik: jij gaat mij vandaag niet verslagen, duivel. Ik heb sindsdien geen druppel meer gedronken.”

Dat verhelderende moment is West altijd bijgebleven, hij kan er intussen kracht uit putten. “Het is als een tatoeage. Ik heb niet meer gedronken sinds ik me realiseerde dat ik het dag per dag moet nemen. Maar ik kwam er nooit eerder voor uit, noch kreeg ik van anderen te horen, dat ik een ‘functionerende alcoholist’ was.”

Onopgemerkt

Kanye vertelde tevens dat hij verbaasd was dat het publiek zijn drankprobleem niet opmerkte. “Mensen hebben me een gek genoemd, mensen hebben me allerlei dingen genoemd - maar nooit een functionerende alcoholist. Terwijl ik ‘s ochtends sinaasappelsap met Grey Goose (een vodkamerk, red.) zat te drinken.” De rapper geeft verder nog mee dat hij nu een “wedergeboren christen” is en besloten heeft zijn levensstijl voorgoed te veranderen omdat hij niet langer wilde “zondigen tegen God.”

