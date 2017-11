Kanye West-fans willen Taylor Swift boycotten MVO

13u30 0 belga Kanye West en Taylor Swift. De rapper en de popster zijn al sinds 2009 verwikkeld in een vete. Celebrities Kanye West-fans waren vastberaden om ervoor te zorgen dat 'Reputation', het nieuwe album van Taylor Swift, géén records zou breken. Dat deden ze door 700.000 keer naar een nummer van Kanye te luisteren op de dag dat Taylors album verscheen.

Kanye West-fans zijn ietwat verplicht om een hekel te hebben aan Taylor Swift, gezien de twee al sinds 2009 verwikkeld zijn in een vete. Destijds stapte Kanye het podium op om Taylor te vertellen dat ze het 'niet verdiende om een award te winnen'. Later beweerde Swift dan weer beledigd te zijn door een lyric over haar in zijn nummer 'Famous', maar Kanye kon aantonen dat hij op voorhand haar toestemming had gevraagd. Er is dus heel wat gekibbel aan de gang.

Hoe het nu ook zit tussen de twee artiesten, Kanye's fans hadden eigen plannen. Ze vonden het niet door de beugel kunnen dat 'Reputation' verscheen op 10 november, exact 10 jaar na het overlijden van Kany's moeder, Donda West. Om te voorkomen dat 'Reputation' het meest beluisterd zou worden en op die manier records zou breken, streamden ze gezamenlijk 700.000 keer het Kanye West nummer 'Hey Mama'.

Toch hadden ze geen succes, want Spotify heeft meerdere veiligheidssystemen die zulke fraude moeten ontdekken en omzeilen. 'Reputation' werd op één week tijd onder andere het meestverkochte album van het jaar.