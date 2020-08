Kanye West en Kim Kardashian lijken plezier te hebben op vakantie, ondanks relatieproblemen MVO

08 augustus 2020

14u40

Bron: ANP 0 Celebrities Het lijkt erop dat Kanye West (43) en Kim Kardashian (39) het leuk met elkaar hebben op vakantie. Kanye plaatst een video op Twitter waarop hij dansend is te zien met dochter North. Het stel ging er met de kinderen even tussenuit om bij te komen van alle ophef over de uitspraken van Kanye.

Op de achtergrond is Kim te horen die het optreden lachend aanziet. De familie is op vakantie op de Dominicaanse Republiek. Oplettende kijkers zagen dat Kanye zijn haar geblondeerd heeft. Fans koppelen dat aan een tekst van Kanye uit het nummer On God: “Ik bleek mijn haar elke keer dat ik bijna dood ben gegaan”.

De rapper heeft recentelijk wat uitspraken gedaan die bij Kim niet in goede aarde vielen. Zo zei hij dat hij bij Kim aandrong op een scheiding en op een abortus tijdens haar eerste zwangerschap. Bovendien zette Kanyes ambities om de volgende president van de Verenigde Staten te worden druk op hun huwelijk. Kim zegt het erg moeilijk te hebben met de bipolaire stoornis van Kanye.