Kanye West duikt op in Rotterdam en Amsterdam

05 september 2018

10u00 0 Celebrities De geruchten dat Kanye West in Nederland zou zijn zoemden al langer rond, maar nu duiken er ook foto's en video's op van de Amerikaanse rapper.

Zo reed een toevallige voorbijganger, Quincy Mariano, dinsdag in zijn auto door Rotterdam toen hij Kanye ineens zag lopen.

Hij bedacht zich geen moment en ging met hem op de foto, die hij vervolgens op Instagram zette. Dinsdagavond werd Kanye alweer gespot, in Amsterdam, bij het Conservatorium. Op een filmpje in handen van AT5 is de producer te zien omringd door zijn entourage.

Waarom West in Nederland is, is niet bekend.

Nice to meet you bro🤙🏽 @kanyewest & @teamkanyedaily #VIRAAAAAL #yeezy #kanyewest #kanyeezy #TheOrginalPicture #TheGoat Een foto die is geplaatst door null (@quincy_mariano) op 04 sep 2018 om 23:11 CEST