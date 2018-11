Kanye West doneert 150.000 dollar aan nabestaanden doodgeschoten bewaker TDS

17 november 2018

14u25

Bron: ANP 0 Celebrities Kanye West heeft 150.000 dollar, omgerekend zo’n 131.400 euro, gedoneerd aan de nabestaanden van een beveiligingsmedewerker die in Chicago is doodgeschoten door de politie. Dit meldt TMZ.

Het slachtoffer, Jemel Roberson, wist zondag in een buitenwijk van Chicago een gewapende dronken man in een bar te overmeesteren. Na een schietpartij, waarbij vier mensen gewond raakten, wist de bewaker de dader tegen de grond te werken en wachtte hij op de komst van de politie. De agenten openden bij aankomst meteen het vuur. Daarbij werd Roberson, die zelf ook een wapen droeg, geraakt. In het ziekenhuis stierf hij aan zijn verwondingen.

Kanye West is zo diep geraakt door het incident in de stad waar hij opgroeide dat hij heeft besloten de nabestaanden van de bewaker financieel tegemoet te komen. De rapper doneerde 150.000 dollar, omgerekend 131.400 euro, aan de familie, die een crowdfundingsactie was begonnen met als doel daarmee 10.000 dollar op te halen.