Kanye West doet zijn voorkeuren op pornowebsites uit de doeken en geeft veel te veel informatie DBJ

10 augustus 2018

19u44

Bron: Metro.uk 1 Celebrities Kanye West (41) uitte zich in de talkshow van Jimmy Kimmel heel openlijk over de voorkeuren die hij op pornowebsites heeft. Wanneer de gastheer er naar vroeg, ging hij er maar al te graag op in.

Dat rapper Kanye West niet om een omstreden uitspraak verlegen zit, is algemeen geweten. Toch ging hij bij zijn laatste bezoek aan de studio van Jimmy Kimmel wel heel erg ver. De gastheer vroeg hem of zijn houding tegenover vrouwen was veranderd sinds de geboorte van zijn dochters Chicago en West. in zijn antwoord gaf hij meer informatie dan iedereen gevraagd had.

"Nee, hoor", zegt de rapper. "Ik surf nog steeds naar Pornhub." "Naar welke categorieën kijk je dan?", vraagt Kimmel lichtjes geschokt. En West gaat onverminderd voort. "'Blacked' is mijn favoriete categorie", zegt de Amerikaanse superster. "Je hoeft hier niet op in te gaan hoor", zegt Kimmel nog, maar West houdt niet op. "Wat heb je er dan aan om Kanye West te zijn als ik er niet op in zou gaan? Laten we even dieper ingaan op de categorieën", lacht de rapper. "Er zit heel veel zwart met blank in, uiteraard", gaat hij verder. "Dat is namelijk ook mijn eigen realiteit."

Verder in het gesprek verdedigde West ook nog eens zijn keuze voor de Amerikaanse president Donald Trump. Zijn uitleg over zijn steun aan de Amerikaanse president: "het kan hem niks schelen wat mensen allemaal van hem vinden. Als muzikant en Afro-Amerikaan probeerde iedereen om me heen mijn kandidaat voor mij te kiezen. Ze zeiden dat ik er niet voor kon uitkomen dat ik voor Trump ben", vertelde de rapper, die stelt dat het idee heerst dat "zwarten alleen Democraten kunnen zijn." Op de stelling 'Donald Trump geeft om zwarte mensen' bleef een reactie van Kanye echter uit, waardoor Kimmel zich genoodzaakt zag om over te schakelen naar het reclameblok.