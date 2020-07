Kanye West dit jaar dan toch geen presidentskandidaat BDB

14 juli 2020

20u59

Bron: ANP 0 Celebrities Amper twee weken nadat Kanye West (43) Amper twee weken nadat Kanye West (43) bekendmaakte mee te willen doen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen , laat hij z'n plan weer varen. Hij zal het dit jaar dan toch niet opnemen tegen president Donald Trump (74) en zijn belangrijkste uitdager Joe Biden (77). Dat is te lezen in verschillende Amerikaanse media.

West kreeg begin juli steun van onder andere zijn echtgenote Kim Kardashian West en Tesla-oprichter Elon Musk, maar de meeste reacties waren negatief. Uit opiniepeilingen bleek ook dat West maar op enkele procenten van de stemmen zou kunnen rekenen en dus kansloos zou zijn voor het presidentschap.

Het was trouwens niet de eerste keer dat de rapper verkondigde naar het presidentschap te streven. Vijf jaar geleden, tijdens zijn speech bij de Video Music Awards, verklapte West al dat hij die plannen ambieerde. “Zoals jullie hadden kunnen raden: ik heb besloten om president te worden in 2020", zei hij toen.

Witte Huis

De afgelopen jaren was West regelmatig te vinden bij president Trump op het Witte Huis, maar inmiddels lijkt de verstandhouding tussen beiden te zijn bekoeld. De rapper zei dinsdag niet of hij ook in de toekomst geen gooi meer zou doen naar het presidentschap. Wat dat betreft kan hij alsnog in de voetsporen treden van Trump, die vanaf de jaren 90 meerdere malen liet weten zich kandidaat te willen stellen, maar dat vier jaar geleden pas echt deed, en met succes.

