Kanye West deelt presidentsplannen op nieuwe campagnewebsite

10 augustus 2020

21u23

Bron: ANP 0 Celebrities Kanye West (43) wil president worden van de Verenigde Staten en daar horen grootse plannen bij. De rapper, die met zijn Birthday Party een gooi wil doen naar het presidentschap, heeft op een nieuwe campagnewebsite gedeeld wat hij allemaal zou willen aanpakken.

Geheel in stijl worden de punten van de gelovige Kanye aangevuld door Bijbelverzen. Religie is dan ook een belangrijk thema op de agenda van de rapper. Zo wil hij "grondwettelijke inzet voor vrijheid van religie en de vrije uitoefening van iemands geloof", dat zou volgens hem worden bereikt door in de klas te mogen bidden.

Kanye wil daarnaast dat er meer aandacht komt voor creativiteit en kunst. Ook moeten in zijn ogen de politie en het Amerikaanse rechtssysteem worden aangepakt zodat er geen sprake meer is van onder meer ongelijke behandeling op basis van "ras, kleur of etniciteit".

Bipolaire stoornis

De kans dat de rapper de volgende president van Amerika wordt, lijkt echter nihil. Kanye heeft al belangrijke deadlines gemist om op de stembiljetten van verschillende staten te komen. Uit opiniepeilingen blijkt daarnaast dat de rapper slechts op enkele procenten van de stemmen zou kunnen rekenen.

Kanye maakte vorige maand bekend zich verkiesbaar te stellen. Toch domineerde de rapper, die lijdt aan een bipolaire stoornis, vooral vanwege zijn verwarde gedrag het nieuws. Op zijn eerste campagnebijeenkomst maakte hij huilend bekend dat hij ooit één van zijn kinderen wilde laten aborteren en op Twitter hield hij tirades, onder meer over zijn vrouw Kim Kardashian.

