Kanye West dan toch op stembrief in Californië... als vicepresidentskandidaat

03 oktober 2020

18u23

Bron: TMZ 0 Celebrities De presidentscampagne van Kanye West loopt niet helemaal naar behoren. Niet alleen miste hij in veel staten de deadline om zich in te schrijven, op andere plekken werd hij geweigerd wegens administratieve fouten. En nu staat hij ineens ook op de stembrieven in Californië als vicepresidentskandidaat... voor een andere partij.

Kanye West maakte pas in juli bekend dat hij nog dit jaar wil meedoen aan de verkiezingen, die volgende maand plaatsvinden. Hij wil dat doen als onafhankelijk kandidaat. Inmiddels is hij erin in geslaagd om met zijn partij - die hij zelf de ‘Birthday Party’ noemt - op een aantal kieslijsten te komen, waaronder in Arkansas, Colorado, Oklahoma, Utah, Vermont en Tennessee. In heel wat andere staten, waaronder Ohio, Arizona en Virginia, werd zijn kandidatuur echter geweigerd.

Op sommige plekken miste West de deadline voor registratie, in andere staten oordeelden rechters dat zijn positie als onafhankelijke kandidaat onwettig is, aangezien de rapper ook geregistreerd Republikein is. In Virginia zou hij dan weer administratieve regels overtreden hebben. West geeft echter niet op: hij ging al in beroep tegen verschillende negatieve uitspraken, wat een dure zaak is. Begin deze maand stond de teller van zijn campagne al op 7 miljoen dollar, en dat betaalt hij allemaal uit eigen zak.

Vice-president

Californië is een van de staten waar West niet op de kiesbrief geraakt is, al blijkt dat nu niet helemaal te kloppen. TMZ kon de hand leggen op een van de zogenoemde ‘ballots’, die nu al uitgestuurd worden naar mensen die op de verkiezingsdag zelf niet kunnen gaan stemmen. Zij mogen hun brief thuis invullen en vervolgens met de post insturen. West staat wel degelijk tussen de kandidaten, maar niet waar je hem zou verwachten.

West is er verkiesbaar als vicepresidentskandidaat van de American Independent Party, de partij van presidentskandidaat Roque “Rocky” De La Fuente Guerra. De man in kwestie is de eigenaar van een aantal autogarages, volgens TMZ een man met ‘veel geld en ook veel politieke ambities’. Hij probeert al jaren verkozen te raken als senator, iets wat hij in 9 staten tegelijk probeerde. Voorlopig zonder succes.

Hoe West dan zijn kandidaat voor vicepresident werd? Wel, blijkbaar moest hij daar helemaal geen toestemming voor geven: elke kandidaat kan zijn keuze voor vicepresident zonder controle doorgeven. Iets waar West ook handig gebruik van maakt: zijn Birthday Party noemt Michelle Tidball als ‘running mate’, maar de dame in kwestie heeft nooit publiekelijk bevestigd dat ze daarvoor haar akkoord heeft gegeven.

Bipolaire stoornis

De campagne van Kanye om president van de Verenigde Staten te worden krijgt al sinds de start de nodige kritiek. Critici denken dat zijn kandidatuur vooral bedoeld is om Donald Trump te helpen bij zijn herverkiezing. De rapper zou met zijn campagne immers veel Afro-Amerikaanse stemmers van de Democratische kandidaat Joe Biden kunnen weglokken. Zowel Kanye als het campagneteam van Trump ontkennen echter dat de twee partijen onder een hoedje spelen.

Ook de mentale toestand van de rapper wordt momenteel in vraag gesteld. Het gedrag van Kanye, die aan een bipolaire stoornis lijdt, kan je de laatste maanden gerust bizar noemen. Zo barstte hij in juli in tranen uit tijdens zijn eerste campagnerally. “Ik heb bijna mijn eigen dochter vermoord!”, schreeuwde hij onder meer. Daarmee doelde hij op het feit dat hij tijdens de eerste zwangerschap van Kim Kardashian, toen nog niet zijn vrouw maar zijn vriendin, aandrong op een abortus. “Ze had de pillen al in haar hand, totdat God zich tot mij keerde en zei dat als ik zijn visie zou f*cken, hij dat ook met die van mij zou doen. Het was Kim die tegen me zei: ‘dit is een ziel’.”

Eerder deze maand kwam Kanye ook nog terug op het beruchte voorval op de MTV VMA’s in 2009, toen hij het podium opstormde en de speech van Taylor Swift onderbrak om te melden dat Beyoncé volgens hem had moeten winnen. “Kijk, God geeft me alle informatie”, verdedigde West zich in de podcast van acteur en komiek Nick Cannon. “Als God niet had gewild dat ik het podium op zou rennen en zou zeggen dat Beyoncé eigenlijk de beste videoclip had gemaakt, dan had Hij me niet op de eerste rij gezet. Dan had ik achteraan in de zaal gezeten.”

