Kanye West brengt eerbetoon aan doodgeschoten rapper Nipsey Hussle IB

08 april 2019

04u48

Bron: ANP/BuzzE 0 Celebrities Tijdens zijn speciale zondagsdienst heeft Kanye West de doodgeschoten rapper Nipsey Hussle herdacht. West geeft elke zondag een openluchtconcert en wordt daarbij vergezeld door een koor en muzikanten. Tijdens de dienst startte hij met een geluidsfragment van Nipsey's stem, die inspirerende woorden sprak. Dat meldt TMZ.

Het koor haakte hierop in door een hymne voor Hussle te brengen. West's dochter North deinde mee op de muziek. De officiële herdenking voor Nipsey vindt aanstaande donderdag plaats in het Staples Center in Los Angeles, dezelfde plek waar de memorial van Michael Jackson in 2009 werd gehouden.

Nipsey Hussle werd vorige week doodgeschoten voor zijn winkel in Los Angeles. Twee mannen in zijn gezelschap werden ook geraakt, maar overleefden de schietpartij wel. De politie heeft een 29-jarige verdachte opgepakt, die wordt verdacht van moord en twee pogingen tot moord. Hij moet op 10 mei opnieuw voor de rechtbank verschijnen.