Kanye West bouwt ondergrondse bunker van 13,4 miljoen om gezin te beschermen TDS

16 januari 2020

13u56

Bron: Radar Online 0 Celebrities Kanye West (42) is dezer dagen druk in de weer. Hij bouwt volgens Amerikaanse media volop aan een ondergrondse bunker in Wyoming om zijn familie te beschermen voor allerlei onheil. Aan die veiligheid hangt wel een prijskaartje: de schuilplaats zou zo’n 13,4 miljoen euro kosten.

“Het bouwen van een bunker om hem en zijn gezin veilig te houden stond altijd al in het langetermijnplan van Kanye”, zegt zijn omgeving tegen Radar Online. “En hij is van plan om nog meer miljoenen neer te tellen om ervoor te zorgen dat de schuilplaats ultramodern wordt. De bunker wordt gebouwd onder hun huidige woning, zodat hij en zijn gezin meteen aan elk gevaar kunnen ontsnappen.”

Volgens zijn entourage wil Kanye kosten noch moeite sparen om de nieuwe ruimte zo comfortabel als mogelijk te maken voor zijn vrouw Kim Kardashian (39) en hun vier jonge kinderen. “Ze hebben genoeg voorzieningen en voorraden om er maanden te kunnen overleven”, klinkt het.

Gewelddadige overval

De plannen voor de bunker zouden er gekomen zijn na de gewelddadige overval op Kim in Parijs. Het is intussen al drie jaar geleden dat Kim Kardashian werd beroofd in de Franse hoofdstad. De wereldberoemde realityster heeft dat trauma nog niet verwerkt, zo laat ze nog meermaals optekenen. “Die tien minuten veranderden mijn hele leven. Net op het moment dat ik in slaap viel, hoorde ik mannen de trap oplopen. Ze wilden mijn ring en mijn juwelen, dus ik vocht niet terug. Ik gaf hen gewoon alles en ze bonden me vast.”

Daar bleef het echter niet bij: “Ze plakten duct tape over mijn ogen en mond. Het was het engste dat ik in mijn hele leven heb meegemaakt”, aldus Kim. “Gewoon denken dat je gaat sterven. Je bereidt je gewoon voor op het moment dat ze je gaan neerschieten en gaan vermoorden.”

De totale waarde van de buit bedroeg minstens 4 miljoen euro.