Kanye West betaalt opleiding dochter George Floyd

04 juni 2020

22u05

Bron: Variety 0 Celebrities Kanye West (42) heeft beloofd om de studiekosten voor George Floyds 6-jarige dochter Gianna te gaan betalen. Ook gaat de rapper de advocatenkosten van de families van Ahmaud Arbery en Breonna Taylor voor zijn rekening nemen. Dat meldt Variety.

George Floyd stierf tien dagen geleden nadat een witte politie-agent minutenlang op z'n nek knielde. Hij laat een zes-jarig dochtertje, Gianna, achter. Kanye West heeft een studiefonds voor haar opgezet zodat het meisje later onbezorgd naar school kan gaan. Daarnaast heeft hij twee miljoen dollar gedoneerd aan goede doelen die verbonden zijn met Floyd, maar ook met Ahmaud Arbery en Breanna Taylor. Arbery werd door witte bewoners neergeschoten terwijl hij aan het joggen was. Taylor werd in haar huis doodgeschoten door de politie. West heeft ook beloofd om de advocatenkosten van hun families te betalen. In zijn thuisstad Chicago gaat Kanye bovendien zwarte ondernemers financieel bijstaan.

Het is voor het eerst dat Kanye, bekend aanhanger van president Donald Trump, zich sinds de moord op George Floyd op 25 mei uitlaat over de kwestie.

