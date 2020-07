Kanye West beschuldigt Kim van overspel in nieuwe reeks tweets vanuit ‘bunker’: “Ik wil al een jaar scheiden” Bram De Brabander

22 juli 2020

09u32

Bron: Twitter 0 Celebrities Het lijkt van kwaad naar erger te gaan met rapper en kersvers Amerikaans presidentskandidaat Kanye West (43). In een nieuwe reeks bizarre en onsamenhangende tweets vergelijkt hij schoonmoeder Kris Jenner (64) met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un en lijkt hij z’n vrouw Kim (39) van overspel te beschuldigen. “Ik probeer al meer dan een jaar van haar te scheiden.” Afsluiten doet hij met de gevleugelde woorden: “De toekomstige president heeft gesproken.”



Sinds Kanye West, die met een bipolaire stoornis kampt, zich officieel kandidaat gesteld heeft voor de presidentsverkiezingen, lijkt de rapper het noorden kwijt te zijn. Op z’n eerste campagnebijeenkomst voor z’n partij BDY maakte hij zondagavond een verwarde indruk en biechtte hij emotioneel op dat hij en Kim aan abortus dachten bij de zwangerschap van dochter North, intussen 7 jaar. “Ze had de pillen in haar hand. Ik had m’n dochter bijna vermoord”, klonk het toen. Sindsdien laat hij al twee avonden op rij vreemde tweets los op de wereld. Daarin gaf hij dinsdagnacht z'n schoonfamilie opnieuw een serieuze veeg uit de pan.

Blanke superioriteit

“Ze hebben geprobeerd om hierheen te vliegen met twee dokters om me te laten opnemen”, stak hij van wal. Om vervolgens te beweren dat hij al meer dan een jaar van echtgenote Kim Kardashian wil scheiden. “Sinds ze Meek ontmoet heeft in het Waldorf Hotel.” Die bijeenkomst was bedoeld om te praten over hervormingen in de gevangenis. Rapper Meek Mill is zelf een ex-gevangene en Kim lanceerde dit jaar een docu om misstanden in het Amerikaanse rechtssysteem aan te kaarten. Kanye leek ook te suggereren dat de twee een affaire gehad hebben. “Meek was respectvol, maar Kim is te ver gegaan.”

Ook schoonmoeder Kris kreeg er opnieuw van langs. “Kim en Kris hebben een statement gelanceerd zonder m’n toestemming. Dat is blanke superioriteit ten top. Kris Jong-un (een verwijzing naar de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, red.) is m’n favoriete rapper, maar ze wil geen liedje met me zingen.” West verwees ook naar Michael Jackson en beweerde dat de zanger vermoord is. Z’n betoog sloot hij af met de veelzeggende woorden: “De toekomstige president heeft gesproken.” De tweets zijn intussen alweer offline gehaald.

Ook maandagnacht deelde de rapper een resem vreemde tweets waarin hij beweerde dat z’n schoonfamilie hem wil laten opsluiten. “Ga je m’n oproepen beantwoorden, Kris? Of ga je me blijven negeren? Bel me alsjeblieft. Mijn familie moet in mijn buurt wonen. Daar beslist E of NBC (de makers van de realityserie ‘Keeping Up With The Kardashians’, red.) niet meer over”, schreef hij toen.

Veilige bunker

Volgens bronnen zou West zich opgesloten hebben in een veilige bunker op z'n ranch in Wyoming. “Hij heeft op zijn erf veel bouwwerkzaamheden uitgevoerd en veel daarvan is gericht op beveiliging”, vertelt een insider aan ‘The Sun’. “Er is een ondergrondse bunker, een ‘panic room’ die gebouwd is voor de hele familie indien er een noodsituatie zou uitbreken.” De Kardashians zouden echter niet welkom zijn in het nieuwe optrekje van West. “Hij is erg paranoïde en is ervan overtuigd dat hij ‘bescherming’ nodig heeft tegen Kim en Kris, ook al proberen ze hem alleen maar te helpen.”

Kim vindt dit enorm vernederend en is het kotsbeu. Ze weet dat North deze beelden later zal zien en dat breekt haar hart Insider van de familie

De rapper maakte twee weken geleden bekend dat hij wil meedoen aan de presidentsverkiezingen, met z’n partij BDY. Die afkorting zou staan voor Birthday Party (Verjaardagspartij). Na de persoonlijke onthulling over de abortusplannen van Kim zijn de Kardashians naar verluidt furieus. Een bron dicht bij de familie beweerde in ‘The Sun’ zelfs dat Kim wil scheiden als Kanye niet uit de presidentsrace stapt. “Kim vindt dit enorm vernederend en is het kotsbeu. Ze weet dat North deze beelden later zal zien en dat breekt haar hart. Ze is compleet verwoest door z'n uitspraken en voelt zich ontredderd, maar ze wil haar echtgenoot in de eerste plaats vooral helpen”, aldus de bron.

West kampt met een bipolaire stoornis en getuigde daar in het verleden al over. In 2016 verbleef hij daarvoor al korte tijd in een psychiatrisch ziekenhuis. “De Kardashians zijn ervan overtuigd dat hij opnieuw professionele hulp nodig heeft, maar hij weigert zich te laten helpen”, klinkt het op TMZ. Kim en Kanye trouwden in 2014. Naast North hebben ze nog drie kinderen: zoontje Saint (4), dochtertje Chicago (2) en zoontje Psalm (1).

