Kanye West beschuldigd van fraude door Japans stoffenbedrijf SD

25 januari 2019

17u46 0 Celebrities Kanye West wordt er door een Japans stoffenbedrijf van beschuldigd dat hij hen meer dan $ 624.000 (€ 546.953) schuldig is voor stoffen voor zijn Yeezy-kledinglijn.

Het Japanse stoffenbedrijf Toki Sen-I Co. spande een rechtszaak aan tegen Kanye West persoonlijk en tegen zijn bedrijf Yeezy Apparell, LLC, dat onder meer de befaamde Yeezy-sneakers produceert. Toki Sen deed voor het eerst zaken met de Amerikaanse rapper in 2015, en in het begin verliep alles vlot. Maar in juni 2018 bestelde West naar verluidt een grote order van verschillende fleece-stoffen, die meteen geproduceerd werden. Toki Sen vroeg om een vooruitbetaling, maar daar ging de rapper niet op in. Gezien hun geschiedenis, vermoedde het Japanse bedrijf echter niet dat er problemen zouden volgen. Maar naar verluidt kregen ze later bericht van West dat hij niet zou betalen voor de stof. Toki Sen geeft aan dat West hen $ 624.051 (€ 546.998) schuldig is en dat verschillende afbetalingsvoorstellen geen reactie opleverden. Daarnaast beweren ze dat Yeezy Apparel, Kanye’s bedrijf, een leeg bedrijf is zonder kapitaalgoederen. Volgens Toki Sen gebruikt de ‘I Love It’-zanger het bedrijf om ervoor te zorgen dat hij zelf niet persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden.

Kanye West heeft nog niet gereageerd op de rechtszaak.