Kanye West aangeklaagd voor stelen technologie SDE

26 augustus 2020

07u42

Bron: ANP 0 Celebrities Een Amerikaans techbedrijf heeft Kanye West (43) aangeklaagd voor 20 miljoen dollar (zo’n 17 miljoen euro). De rapper zou MyChannel gouden bergen hebben beloofd, om er vervolgens zonder betaling met technologie vandoor te gaan die de onderneming heeft ontwikkeld.

Het bedrijf is gespecialiseerd in videoproducties en technologie rond e-commerce. Die zou Kanye hebben gebruikt voor het opzetten van zijn inmiddels beroemde Sunday Service en voor de verkoop van zijn Yeezy-producten. De muzikant zou in 2018 mondeling hebben toegezegd om in de toekomst 10 miljoen dollar (8,5 miljoen euro) in MyChannel te investeren, maar zou nooit over de brug zijn gekomen.

De ondernemers beweren dat ze vanwege de plannen van Kanye tot twee keer toe hun hoofdkantoor hebben verhuisd. Eén keer naar het Californische Calabasas, waar de rapper met zijn vrouw Kim Kardashian en hun vier kinderen woont, en één keer naar Chicago, toen de muzikant had aangegeven dat dat toch handiger voor hem was.

Het bedrijf stelt volgens TMZ dat het in zes maanden tijd 10.000 manuren en zo'n 7 miljoen dollar (5,9 miljoen euro) in de samenwerking met Kanye heeft gestoken. Na dat half jaar zou MyChannel echter niets meer van de rapper hebben vernomen.

Lees ook:

Naam Kanye West mag in meerdere Amerikaanse staten niet op stembiljet

Kanye West deelt presidentsplannen op nieuwe campagnewebsite

Kanye West en Kim Kardashian lijken plezier te hebben op vakantie, ondanks relatieproblemen