Kanye vreesde dat Kim Kardashian hem zou verlaten na rel om slavernij TDS

25 juni 2018

20u45

Bron: ANP 0 Celebrities De liefde tussen Kanye West en Kim Kardashian was even bekoeld na Kanye's veelbesproken optreden in de studio van TMZ. Hij riep toen dat slavernij "een keuze" was.

"Er was een moment, misschien een week later, dat ik voelde dat het even minder tussen ons ging", zegt Kanye in een interview met The New York Times. "Ik heb zelfs verschillende familieleden gebeld om te vragen of Kim mij wilde verlaten na wat er was gebeurd."

Eerder gaf Kim al aan dat ze behoorlijk boos was op Kanye na zijn uitspraken. "Of ik erom gegild en gehuild heb? Of ik er ruzie om heb gemaakt? Jazeker", zei de realityster eerder deze maand tegen Entertainment Tonight. Ze voegde er wel aan toe dat het paar vaker meningsverschillen heeft.

Kanye komt in het interview ook nog terug op zijn slavernij-uitspraak. Volgens hem waren zijn woorden uit de context gehaald. "Ik zei alleen dat het idee van 400 jaar slavernij klinkt als een keuze. Ik heb nooit gezegd dat het daadwerkelijk een keuze is. Ik heb nooit gezegd dat slavernij, zoals geketenden in boeien, een keuze is", verduidelijkt hij. "Als je naar de video kijkt, zie je hoe mijn gedachten werken."