Kanye stuurt nieuwe reeks verontrustende tweets: "Voor het geval ik vermoord word..."

19 september 2020

11u58

Bron: TMZ/Daily Mail 0 Celebrities Het lijkt van kwaad naar erger te gaan met de mentale toestand van Kanye West (43). De rapper stuurde vrijdagnacht opnieuw een reeks onrustbarende tweets de wereld in, waarbij hij zich onder meer tot dochtertje North (7) richtte. “Laat de witte media je niet vertellen dat ik een slecht mens was als ik vermoord word”, klonk het.

De Twitteraccount van Kanye West werd een paar dagen geleden tijdelijk opgeschort nadat hij de contactgegevens van een journalist van zakenblad Forbes deelde - ‘bel deze white supremacist’ -, maar intussen zit zijn timeout er klaarblijkelijk alweer op. “Ha ha, ik heb mijn Twitter terug”, stak hij vannacht van wal, zoals gewoonlijk in hoofdletters. Wat volgde was een nieuwe reeks onsamenhangende tweets die andermaal wenkbrauwen deden fronsen. Vooral de boodschap die hij aan zijn dochter North richtte, was erg alarmerend.

“Northy, ik trek ten oorlog en zal mijn leven op het spel zetten. Als ik vermoord word, laat dan de witte media je niet vertellen dat ik geen goede man was. Wanneer mensen dreigen om je uit mijn leven te halen, weet dan dat ik van je hou.” Even later: “Een credo voor alle krijgers: we vechten in de naam van Jezus om onze kinderen koste wat kost te beschermen. We vrezen de dood niet, we vrezen vernedering niet, we vrezen faillissementen niet. We vrezen enkel God.” De tweet die aan North gericht was werd later weer verwijderd, maar lijkt toch wat inkijk te geven in de huidige gezinssituatie van Kanye. Hij zou zich al maanden schuilhouden in zijn ranch in Wyoming, terwijl zijn vrouw Kim Kardashian met hun vier kinderen in LA verblijft. Zij zou niet happig zijn om hem hun kroost te laten zien tot zijn bipolaire stoornis weer onder controle is.

Slavenschip

De oorlog waar hij het over heeft, is vermoedelijk de strijd die Kanye begin deze week begon tegen de muziekindustrie. Hij postte een video waarin hij over een van zijn Grammy-beeldjes plast en zwoer geen muziek meer te maken tot hij zijn eigen ‘masters’ terug in handen heeft. Kanye heeft immers, net zoals veel artiesten, de rechten over zijn eigen muziek niet in handen: die blijven in veel gevallen eigendom van de platenmaatschappij waar ze hun contract tekenden. In sommige gevallen krijgen ze de kans om die over te kopen als hun contract afloopt, maar ze kunnen ook doorverkocht worden aan een derde partij. De ‘masters’ - de rechten op de originele opnames - liggen in het geval van Kanye bij Sony en Universal en zijn vermoedelijk een paar honderd miljoen euro waard.

Kanye is woest over die gang van zaken en weigert nu zijn album - dat normaal gezien in juni al moest uitkomen - vrij te geven. “De muziekindustrie is net een modern slavenschip, en ik ben de nieuwe Mozes”, liet hij zich ontsnappen in een interview. “We zijn eraan gewend geraakt dat we niet krijgen wat we verdienen. Maar ik weiger om me daar nog langer bij neer te leggen.” Ook vannacht trok hij van leer tegen de industrie. “Cultuur is de machtigste kracht van de mens onder God. We moeten de hele muziekindustrie de 21ste eeuw inloodsen. We moeten elke platendeal transparant maken, net als alle deals rond tournees en merchandise. Behalve die van Drake. Grapje: ik hou ook van Drake, alle artiesten moeten vrij zijn.”

Taylor Swift

Opmerkelijk genoeg brengt zijn huidige strijd hem dichter bij ‘aartsvijand’ Taylor Swift. De relatie tussen de twee is erg verzuurd sinds Kanye haar bedankingsspeech op de VMA’s in 2009 onderbrak om te verkondigen dat hij vond dat Beyoncé had moeten winnen. Volgens hem een opdracht van God. “Als God niet had gewild dat ik het podium op zou rennen, dan had Hij me niet op de eerste rij gezet. Dan had ik achteraan in de zaal gezeten”, klonk het begin september nog.

Toch kiest hij nu haar kant. Ook Taylor wil immers haar ‘masters’, ter waarde van 250 miljoen dollar, opnieuw in handen krijgen. Haar voormalige platenmaatschappij verkocht die vorig jaar aan Scooter Braun, een man waar Taylor absoluut niet mee overweg kan. Kanye wil haar nu helpen bij haar queeste: “Ik ga er persoonlijk voor zorgen dat Taylor Swift haar masters terugkrijgt. Scooter is een goede vriend van de familie.”

I’M GOING TO PERSONALLY SEE TO IT THAT TAYLOR SWIFT GETS HER MASTERS BACK. SCOOTER IS A CLOSE FAMILY FRIEND ye(@ kanyewest) link

Bipolaire stoornis

Het gedrag van Kanye, die aan een bipolaire stoornis lijdt, kan je de laatste maanden gerust bizar noemen. Zo barstte hij in juli in tranen uit tijdens zijn eerste campagnerally. “Ik heb bijna mijn eigen dochter vermoord!”, schreeuwde hij onder meer. Daarmee doelde hij op het feit dat hij tijdens de eerste zwangerschap van Kim Kardashian, toen nog niet zijn vrouw maar zijn vriendin, aandrong op een abortus. “Ze had de pillen al in haar hand, totdat God zich tot mij keerde en zei dat als ik zijn visie zou f*cken, hij dat ook met die van mij zou doen. Het was Kim die tegen me zei: ‘dit is een ziel’.”

Ondanks verwoede pogingen van Kim om haar man te helpen, weigert de rapper alle hulp. Hij verblijft momenteel op zijn ranch in Wyoming, waar hij ook zou plannen om zijn landgoed uit te breiden, terwijl Kim in LA bij hun kinderen is. Hij haalde ook al verschillende keren uit naar haar beroemde familie op Twitter, waarbij hij zijn schoonmoeder Kris Jong-Un noemde, naar de Noord-Koreaanse dictator.

Kim zelf reageerde in juli op het vreemde gedrag van haar man. “Zoals velen van jullie al weten heeft Kanye een bipolaire stoornis”, klonk het op Instagram. “Iedereen die een geliefde heeft met die aandoening weet hoe ingewikkeld en pijnlijk het kan zijn om hen te begrijpen. Ik heb nog nooit publiekelijk gesproken over de invloed die het op ons gezin heeft, omdat ik mijn kinderen wil beschermen. Kanye heeft bovendien ook recht op privacy. Maar ik wil nu toch reageren vanwege het stigma rond mentale gezondheid. Iedereen die iemand kent die bipolair is weet dat zijn of haar familie machteloos is tenzij het om een minderjarige gaat. Mensen die dat niet begrijpen gaan vaak kort door de bocht en veroordelen ons. Maar ze snappen niet dat Kanye zélf om hulp moet vragen voor wij hem mogen helpen. Zo lang hij dat niet doet maakt het niet uit hoe hard wij proberen...”

