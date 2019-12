Kanye en Jay-Z schudden handen op verjaardag Diddy SDE

16 december 2019

07u32

Bron: ANP 0 Celebrities Amerikaanse beroemdheden zijn massaal uitgerukt voor de vijftigste verjaardag van hiphop-tycoon P. Diddy. Niet alleen de uitgebreide gastenlijst viel op, maar ook een ontmoeting tussen Kanye West (42) en Jay-Z (50). De twee rappers, die naar verluidt al tijden overhoop liggen, begroetten elkaar als oude vrienden.

De lijst met onenigheden tussen de twee artiesten is enorm. Zo maakte Kanye een nummer met de titel ‘Kill Jay Z’, zou er tussen de twee een financieel dispuut bestaan over Jay Z's streamingdienst Tidal en zouden Jay en zijn vrouw Beyonce walgen van Kanye's steun aan president Donald Trump. Van dat alles was zaterdagavond echter niets te merken: de rappers schudden elkaar breedlachend de hand.

Bijna net zo lang als de lijst onenigheden was het rijtje beroemdheden op het feest. Onder meer Mary J Blige, Usher en Lil' Kim verzorgden optredens, terwijl onder anderen Jay-Z en Beyonce, Kanye West en zijn vrouw Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kylie Jenner, Dr. Dre, Pharrell Williams en Post Malone acte de présence gaven.

Diddy was al op 4 november jarig, maar het feestje vond dit weekeinde pas plaats. Locatie voor het festijn was diens luxueuze optrek - geschatte waarde: bijna 36 miljoen euro - nabij Los Angeles.

Kim Porter

Een dag na zijn eigen grote verjaardagsfeest, stond Diddy zondag trouwens stil bij wat de 49e verjaardag van zijn ex Kim Porter zou zijn geweest. “Vandaag vieren we jouw leven”, schreef hij bij een filmpje op Instagram, waarin allerlei foto’s en video’s van Kim, Diddy en hun kinderen te zien zijn. Diddy, die eigenlijk Sean Combs heet, en Kim waren meer dan tien jaar samen en na het einde van hun relatie nog goed bevriend. Het oud-model overleed vorig jaar onverwacht aan de gevolgen van een longontsteking. Ze liet vier kinderen achter: de nu 12-jarige tweeling D’Lila en Jessie en zoon Christian (21) die ze met Diddy kreeg, en Quincy (28) uit een eerdere relatie. “Er zijn geen woorden genoeg om uit te leggen hoeveel we je missen”, schrijft de muzikant in zijn post. “Fijne verjaardag schat.”

