Kanye dreigt om geheimen van Kim Kardashian openbaar te maken in livestream: "Hij vreest dat ze hem anders laat opnemen"

24 juli 2020

17u48 0 Celebrities Kanye West (43) dreigt ermee om “alle geheimen van Kim Kardashian (39) openbaar te maken”. Hij vreest dat zijn echtgenote overweegt om hem tegen zijn wil in te laten opnemen in een psychiatrische instelling, en hoopt haar op deze manier te chanteren.

Kanye maakte dat vreemde nieuws bekend op Twitter, waar hij het de afgelopen dagen al had over een mogelijke scheiding van Kardashian. Kim reageerde daar erg kalm op, met een boodschap op Instagram. “Mijn man is ziek, hij is bipolair. Wat hij zegt komt niet altijd overeen met wat hij voelt. Mensen beseffen niet altijd dat je als familielid niets kan doen als de patiënt geen minderjarige is. Wij kunnen Kanye niet helpen als hij niet geholpen wil worden.”

Nu zou Kim volgens Kanye toch pogingen ondernemen om hem te laten hospitaliseren. “Als ze die verderzet, zal ik privé-informatie over haar en haar bekende familieleden delen in een livestream”, zo waarschuwt hij. “Er is helemaal niks mis met mij.” West is al zes jaar met Kardashian getrouwd en weet naar eigen zeggen wel één en ander waarvan Kim niet wil dat het naar buiten komt.



“Hij voelt zich paranoïde”, zegt een vriend van de rapper aan de Britse krant The Sun. “Hij denkt dat Kim en haar moeder Kris Jenner het op hem gemunt hebben. Kim is in tussentijd vooral bezorgd om haar man. Ze hoopt hem de hulp te kunnen bieden die hij nodig heeft.”

Doorgedraaid

Kanye verblijft momenteel niet in Californië bij zijn familie, maar op zijn afgelegen ranch in Wyoming. “Zijn fans beginnen te denken dat hij is doorgedraaid”, aldus de insider. En hoe. West stelde zich de afgelopen weken niet alleen kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, hij scheerde ook het jaartal ‘2020' in zijn haar. Tijdens zijn eerste rally begon hij hysterisch te huilen toen er over abortus werd gesproken. “Ik had bijna mijn eigen dochter vermoord!”, zo refereerde hij naar een incident waarbij hij Kim probeerde te overtuigen om abortus te plegen.

Kanye West has 2020 shaved into his head and is wearing a bullet proof vest at his first presidential campaign rally. pic.twitter.com/hciAdQR5lx NigelDPresents(@ NigelDPresents) link

“Het gedrag van Kanye komt overeen met de symptomen een bipolaire stoornis”, zo meent psycholoog Geoff Beattie. “Daarnaast is hij ook nog eens een rasechte narcist. En het feit dat hij kan terugvallen op zijn wereldwijde bekendheid helpt er ook niet aan. Hij is zijn eigen grootste vijand.”

