Kan Kylie Jenner alleen maar over haar geld praten? Alex Rodriguez beweert van wel

26 juni 2019

16u57

Bron: People 0 Celebrities Dat Kylie Jenner op 21-jarige leeftijd al een behoorlijk zakcentje bij elkaar gespaard heeft, is algemeen geweten. De realityster en zakenvrouw is namelijk de jongste self-made miljardair ter wereld. Maar volgens Alex Rodriguez (43), de verloofde van Jennifer Lopez (49), kan ze ook over niet veel meer dan haar rijkdom praten.

In het magazine Sports Illustrated vertelde Alex Rodriguez over het Met Gala, waar hij samen met zijn verloofde Jennifer Lopez aanwezig was. “We hadden een geweldige tafel”, klinkt het bij de gewezen honkballer. “Kylie en Kendall waren er. Kylie praatte over Instagram en haar lippenstift, en over hoe rijk ze is.” Het klinkt niet meteen als een aanbeveling voor de conversatiekunsten van de steenrijke Jenner, en de jonge zakenvrouw was dus ook behoorlijk op haar tenen getrapt toen ze zijn opmerking las. Op Twitter schreef ze: “Eeum, nee, dat deed ik niet. We praatten alleen maar over ‘Game of Thrones’.”

Ook Rodriguez reageerde snel op haar bericht, en antwoordde: “OMG, dat klopt, Kylie! IK praatte de hele tijd over jou en je make-uplijn en over hoeveel mijn meisjes van je houden.” Het lijkt erop alsof daarmee alle plooien gladgestreken zijn, maar toch zijn niet alle fans tevreden met het zoenoffer van de oud-honkballer. “Ik ben in de war", schreef iemand. “Is hij nu sarcastisch?" Een andere gebruiker deelde dat gevoel: “Ik denk ook dat hij sarcastisch is.”

Wat er ook van zij, Jenner zal het verder waarschijnlijk niet aan haar hart laten komen. Als jongste self-made miljardair ter wereld laat ze zelfs Facebook-bedenker Mark Zuckerberg achter zich. “Ik had het niet verwacht”, vertelde Kylie daarover aan het magazine Forbes. “Ik kan niet in de toekomst kijken. Maar de erkenning voelt goed. Het is een fijn schouderklopje." Later zei ze ook: “Ik definieer mezelf niet aan de hand van hoeveel ik heb. Ik word niet elke dag wakker terwijl ik aan mijn geld denk.”