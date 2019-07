Kan Kim Kardashian A$AP Rocky vrij krijgen? Amerikaanse talkshowpresentatrice denkt van wel SD

17 juli 2019

19u02

Bron: HL 0 Celebrities Rapper A$AP Rocky (30) zit al sinds begin juli in de cel in Zweden op verdenking van zware mishandeling. Zijn situatie ziet er niet goed uit, maar volgens de Amerikaanse talkshowhost Wendy Williams (54) is er alvast iemand die hem kan helpen: realityster Kim Kardashian (38).

“Ik denk echt dat Kim zich hiermee moet bemoeien", vertelde Wendy Williams tijdens haar tv-show. “Ik zal je zeggen waarom. Kim is nu erg veel met de wet bezig, en het zou een mooie pluim op haar hoed zijn als ze dit kan regelen.” De presentatrice vervolgde: “Ik denk dat ze niet per se de hoofdpersoon moet zijn, maar ze kan bijvoorbeeld contact opnemen met een advocatenkantoor ... En dan moeten zij het maar afhandelen terwijl Kim in de schaduwen blijft en het stilletjes regelt. Of ze moet naar het Witte Huis gaan en het daar proberen uit te vogelen. Kanye (West, red.), vraag alsjeblieft aan je vrouw om dit te regelen! Kim, als je kijkt, Kris (Jenner, moeder van Kim, red.), bel Kim. Ik denk echt dat ze zich hiermee moet bemoeien.”

De suggestie om Kim hierbij te betrekken, is niet eens zo vergezocht. Kardashian is al langer bezig met een rechtenstudie en maakte van die kans gebruik om heel wat gevangenen vrij te pleiten. En met succes, want volgens TMZ is het de realityster en haar advocatenteam in ruim drie maanden tijd al zeventien keer gelukt. Daarnaast heeft Kardashian ook goede contacten met president Donald Trump, die gratie kan verlenen aan gevangen.