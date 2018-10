Kan je koosjer koken? Madonna biedt je 100.000 dollar per jaar als privéchef Redactie

24 oktober 2018

16u22

Bron: AD 0 Celebrities Wie ervaring heeft met koosjer koken, kan terecht bij Madonna. De wereldster is op zoek naar een privéchef die voor het luttele bedrag van 100.000 dollar per jaar voor haar gezin koosjere maaltijden kan bereiden en met hen de hele wereld over wil reizen.

Madonna liet volgens de Daily Mail een vacature plaatsen op de website Talent Private Staff waarin te lezen is dat ze een kok zoekt voor haar huizen in Londen, Lissabon en New York. De zangeres wenst de maaltijden volgens de basisregels van het koosjer koken te laten bereiden, gebaseerd op iets wat haar kinderen Lourdes (22), Rocco (18), David (13), Mercy (12) en de 6-jarige tweeling Stella en Esther graag lusten.

Onder de basisregels wordt onder meer verstaan: geen zuivel en vlees samen serveren, geen varkensvlees, geen schaaldieren, vis moet schubben hebben. De salarisindicatie voor de job met aanvang in oktober/ november is 100.000 tot 140.000 dollar per jaar. Ervaring wordt geëist.

Madonna verhuisde afgelopen zomer naar Lissabon, waar ze tijdelijk in een suite van de prestigieuze Pestana-hotelketen woonde. Volgens de laatste berichten verdeelt ze haar tijd over Portugal, Amerika en Engeland.