Kamping Kitsch nu ook met kerstballen, Hot Marijke en... Claude François

20u26 271 Henk Deleu Kamping Kitsch krijgt nu ook een winterse variant. Celebrities Goed nieuws voor de Kamping Kitsch Club-fans want Kerst komt voor hen iets vroeger dit jaar. Na zeven succesvolle edities van het grootste verkleedfeest van België, dat telkens plaatsvindt tijdens het laatste weekend van augustus, zal er op 16 december voor de eerste maal een wintereditie georganiseerd worden.

De kerstliederen en après-ski-hits worden voor de gelegenheid in een 'Kamping'-jasje gestoken. Onder andere Bart Kaël, DJ Furax, The Confetti's, Sandra Kim en Claude François maken hun Kamping-debuut op de 'Mijn Stage'. Enig opzoekwerk leert ons evenwel dat de Franse artiest Claude François 39 jaar geleden overleed, geëlektrocuteerd in zijn badkamer toen hij staande in zijn met water gevulde bad een loszittende lamphouder wilde rechtzetten.

Verkleedprijs

Naast tal van optredens ook 'op de schoot met Hot Marijke', de Kerstmarkt, 'Eetwedstrijd IJstaart Eten', 'Best Dressed' en nog veel meer kerstactiviteiten. Verkleden is naar goede gewoonte verplicht. Wie niet verkleed is komt er niet in! Inspiratie kan gehaald worden bij de Kerstman, Elfjes, Skipak, Lederhosen, Heidi,... geven de organisatoren als tip.

Kamping Kitsch Club Residents Marcel en Vicky en The Kamping Kitsch Club Soundsystem zijn uiteraard ook weer van de partij. In de 'Spoiler Room' vindt men het zwaardere werk met onder meer Yves De Ruyter, DJ Ghost, Youri Parker, Bountyhunter, en JP van The Kings Club.

Kamping Kerstmis zal plaatsvinden in de Oktoberhallen van Wieze. Die bieden plaats aan 5.000 mensen. Het feest loopt van 12u 's middags tot 1u 's nachts. Tickets zijn te koop vanaf woensdag 25 oktober om 12u 's middags via kampingkerstmis.be

