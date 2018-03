Kamal Kharmach en Bouba Kalala leggen hun leven voor één dag in de handen van hun Instagram-volgers KDL

Bron: VRT 1 Celebrities VRT heeft een lange traditie in het zoeken naar en ontdekken van jong talent. Heel wat radio- en TV-makers hebben hun eerste stappen bij één van de VRT-merken gezet en dat maakt dat VRT dit jaar extra inzet op jongeren met het project VRT NXT. Met een groots event (VRT NXT LAB) en een twee maanden durend experiment met 20 jongeren tijdens de zomer (VRT NXT INVASION) wil VRT samen met jongeren tussen de 16 en 23 jaar de media verkennen.

Op woensdag 25 april verwelkomt VRT 350 jongeren tijdens VRT NXT LAB. Zij kunnen dan gedurende een halve dag deelnemen aan medialabs en talenth booths en kunnen zich tijdens TED Talks laten inspireren door onder anderen Rudi Vranckx en Ish Ait Hamou. Heel wat talentvolle jongeren krijgen ook de kans om hun passie te tonen tijdens verschillende optredens en videovertoningen. In juli en augustus mogen 20 jongeren dan weer hún stempel op VRT komen drukken tijdens VRT NXT INVASION. Onder de noemer VRT NXT kunnen ook in de in de toekomst nog nieuwe jongerenprojecten georganiseerd worden.

Boegbeelden

Maar het project gaat ook deze week al van start. En daar hebben presentator en komiek Kamal Kharmach en Bouba, die we kennen van 'De Mol', al iets mee te maken. Samen met twee andere jonge mediamakers engageren ze zich om jongeren te bereiken via hun eigen sociale media. Naast Kamal en Bouba lopen ook MNM-dj Anushka Melkonian en social influencer Florence Windey deze week elk één dag rond op de VRT en laten ze hun Instagram-volgers beslissen wat zij heel de dag moeten doen. Want vooraleer de jongeren de VRT komen overnemen, mogen ze eerst het leven van de vier boegbeelden overnemen.